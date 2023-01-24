HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Alçak provokasyonun yapıldığı yerde Kur'an-ı Kerim okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Alçak provokasyonun yapıldığı yerde Kur'an-ı Kerim okunacak

24.01.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Erbaş, katıldığı bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Alçak provokasyonun yapıldığı yerde Kur'an-ı Kerim okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı yapılacağını bildirdi.

Erbaş, TRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yarın (24 Ocak) Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız." dedi.

Hac ile ilgili açıklama geldi: Kayıt... Hac ile ilgili açıklama geldi: Kayıt...

"ŞERLERİ HAYRA DÖNÜŞTÜRMEK BİZİM İŞİMİZDİR"

"Sizin için şer beklediğiniz bazı şeylerde Allah hayır yaratabilir." ayetini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Şer olarak ortaya çıktı. Bunu kabul etmek mümkün olmadığına göre bu bir kötülüktür. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak, şerleri hayra dönüştürmek de bizim işimizdir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak her zaman kitabımızı okuma, anlama, yaşama, savunma, saygı gösterme noktasında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu yerleştirmek durumundayız." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...
Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler!
Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"
Anahtar Kelimeler:
İsveç Kur'an-ı Kerim Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Vergi borcu yapılandırma, öğrenim kredisi, trafik ceza puanları... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

SON DAKİKA | Vergi borcu yapılandırma, öğrenim kredisi, trafik ceza puanları... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

Milyonlarca lira harcadı! Harabe oteli ayağa kaldırdı... İş insanı aldığı haberle şoke oldu

Milyonlarca lira harcadı! Harabe oteli ayağa kaldırdı... İş insanı aldığı haberle şoke oldu

Sütyensiz tarzıyla kendine hayran bıraktı!

Sütyensiz tarzıyla kendine hayran bıraktı!

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.