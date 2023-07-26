Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Çocuklarının gittiği ülke sayısını açıklayıp...

İngilizce öğretmeni Feyza Erbaş'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Erbaş o paylaşımında çocuklarının gittiği ülkelerle ilgili açıklama yaparken Euro kurundan bahsetti.

Çocuklarının havalimanındaki bir fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş, oğullarından birinin 2 ülkeyi, kızının 13 ülkeyi gezdiğini ifade etti, en küçük oğluna ise farklı bir not düştü.

Büyük oğllu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” ifadelerini kullanan Feyza Erbaş, kızı için "Bu kız 13 ülke gezdi" derken en küçük oğluna ithafen ise paylaşımında şunları yazdı:

"Sen de fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL malesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”



