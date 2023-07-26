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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Çocuklarının gittiği ülke sayısını açıklayıp...

26.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından çocuklarının gezdiği ülke sayısıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş, en küçük oğlu için "Sen de fasulyecim, yüro 30 TL malesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma” notunu düştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Çocuklarının gittiği ülke sayısını açıklayıp...

İngilizce öğretmeni Feyza Erbaş'ın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Erbaş o paylaşımında çocuklarının gittiği ülkelerle ilgili açıklama yaparken Euro kurundan bahsetti.

Çocuklarının havalimanındaki bir fotoğrafını paylaşan Feyza Erbaş, oğullarından birinin 2 ülkeyi, kızının 13 ülkeyi gezdiğini ifade etti, en küçük oğluna ise farklı bir not düştü.

Büyük oğllu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” ifadelerini kullanan Feyza Erbaş, kızı için "Bu kız 13 ülke gezdi" derken en küçük oğluna ithafen ise paylaşımında şunları yazdı:

"Sen de fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL malesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”

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Ali Erbaş

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