Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam olarak görev yaptığı köyü ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite öğrencisiyken imam olarak görev yaptığı Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünü ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi öğrencisiyken 1981 yılında ramazan görevlisi olarak Keramettin köyü camisinde imamlık yapan Erbaş, Edirne ziyaretinin son bölümünü Keramettin köyüne ayırdı.

Köy meydanında köy sakinlerince karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Köy muhtarı Erdoğan Uzun, ziyaret için Erbaş'a teşekkür etti. Programlarını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne'den ayrıldı.

