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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.

Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

ERBAŞ'TAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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