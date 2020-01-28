Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Trump'a Kudüs tepkisi:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bilinmelidir ki Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İnsanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün haksız bir teşebbüsle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içindedir. Bilinmelidir ki Kudüs Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

