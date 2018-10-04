Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelirleri arasında 'faiz'in de yer aldığı iddia edildi. Sayıştay raporuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017’de 514.1 milyon lira gelir elde ederken; raporda, Diyanet'in faiz gelirinin 256 bin 806 lira 46 kuruş olduğu belirtilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Bahse konu faiz geliri, personele yersiz ödenen paraların kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmesi işlemidir' ifadeleri yer aldı.



