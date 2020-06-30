Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

Yaz Kur'an kursu Diyanet TV'de başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur'an kursu eğitimlerini Diyanet TV üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Kur'an kursu eğitimlerinden faydalanmak isteyenler bunun için kayıt oluşturarak dersleri canlı takip edebilecekler. Ayrıca yaz Kur'an kursu için gereken eğitim malzemeleri de il/ilçe müftülüklerinden temin edilebilecek. İşte Diyanet TV yaz Kur'an kursu hakkında detaylar

Diyanet TV yaz Kur'an kursu saatleri

Online olarak Diyanet TV'de yayınlanacak yaz Kur'an kursunun saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre; hafta içi her gün 10.30'da "Kur'an Öğreniyorum", 11.00'de "Dinimi Öğreniyorum" ve 17.00'de "Kur'an Okuyorum" eğitimleri olacak.

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Ders kitapları müftülüklerden temin edilebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı online yaz Kur'an kursu konusunda internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre; Diyanet TV'den yayınlanacak yaz Kur'an kursu eğitimleri kayıt yaptıranlar tarafından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca canlı yayının dışında da tüm geçmiş eğitimler Diyanet TV YouTube kanalından izlenebilecek.