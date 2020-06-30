HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Diyanet TV yaz Kur'an kursu ile online eğitimlere başladı. Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen yaz Kur'an kursu vatandaşların ilgisini çekti. Hafta içi her gün devam edecek Diyanet TV yaz Kur'an kursu saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. Yaz Kur'an kursu için kayıt oluşturanlar Diyanet TV'de yayınlanacak bu kurstan faydalanabilecekler. Ayrıca yaz Kur'an kursu için gereken eğitim materyallerini de il ve ilçe müftülüklerinden temin edebilecekler.

Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

Yaz Kur'an kursu Diyanet TV'de başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur'an kursu eğitimlerini Diyanet TV üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Kur'an kursu eğitimlerinden faydalanmak isteyenler bunun için kayıt oluşturarak dersleri canlı takip edebilecekler. Ayrıca yaz Kur'an kursu için gereken eğitim malzemeleri de il/ilçe müftülüklerinden temin edilebilecek. İşte Diyanet TV yaz Kur'an kursu hakkında detaylar

Diyanet TV yaz Kur'an kursu saatleri

Online olarak Diyanet TV'de yayınlanacak yaz Kur'an kursunun saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre; hafta içi her gün 10.30'da "Kur'an Öğreniyorum", 11.00'de "Dinimi Öğreniyorum" ve 17.00'de "Kur'an Okuyorum" eğitimleri olacak.

Diyanet TV canlı izlemek için tıklayın

Ders kitapları müftülüklerden temin edilebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı online yaz Kur'an kursu konusunda internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre; Diyanet TV'den yayınlanacak yaz Kur'an kursu eğitimleri kayıt yaptıranlar tarafından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca canlı yayının dışında da tüm geçmiş eğitimler Diyanet TV YouTube kanalından izlenebilecek.

Online yaz Kur'an kursuna katılacaklar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek ders kitaplarını temin edebilecekler. İsteyenler ise (https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller) adresinden eğitim kitaplarını PDF olarak indirebilecekler.

Ayrıca yaz Kur’an Kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020) bu sayfa üzerinden isteğe bağlı olarak değerlendirme testi yapılacak ve öğrenciler belirtilen tarihte aynı adresten değerlendirme testine erişebilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Koronavirüs sonrası ilgi arttıKoronavirüs sonrası ilgi arttı
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Zorla evlendirilmek istendi! Polis baskınıyla kurtarıldı

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! İzmir'in o mahallesinde vakalarda büyük artış

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Ağzına ve yüzgecine poşet dolanan deniz kaplumbağasını vatandaşlar kurtardı

'Yazıklar olsun' dedirten olay! Böyle bulundu

Koronavirüs sonrasında termal sulara ilgi arttı

Koronavirüs sonrası ilgi arttı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

Bedirhan bebeğin kanı yerde kalmadı

Prof. Dr. Gülden Ersöz uyardı: Koronavirüs ilk adımdı

Prof. Dr. Ersöz 'Korona ilk adımdı' diyerek insanları uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.