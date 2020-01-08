Diyanet'ten Ahmet Hamdi Akseki anısına eser

Kurt, Akseki'nin, Türk siyasi tarihinde önemli olayların yaşandığı bir dönemde, 1947-1951 arasında görevini yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

Akseki'nin, halkın, ihmal edilen dini bilgi ihtiyacının karşılanması için çalıştığını belirten Kurt, "Ahmet Hamdi Akseki'nin etkisiyle ilkokul müfredatına 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik isteğe bağlı din dersleri konuldu. Bu derslerde okutulan kitapların hazırlanmasında önemli katkısı oldu." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki'nin, görevi sürecinde son derece etkili çalışmalar yaptığını söyledi.

Edebiyat ve tarih araştırmacısı Prof. Dr. İsmail Kara ile Rabia Gündoğdu tarafından kaleme alınan eserde, 9 Ocak 1951'de vefat eden Akseki'nin hayatı, mücadelesi, eserleri ve görev sürecindeki önemli anlar, fotoğraflarla anlatıldı.

"Diyanet İşleri Başkanlığınca Ahmet Hamdi Akseki'nin bugüne kadar birçok eseri basıldı. Bu yıl da onun hayatı, mücadelesi ve eserlerinin yer aldığı bin sayfalık kitabı vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ahmet Hamdi Akseki'yi daha iyi anlamak, onun zor şartlarda dirayetli duruşundan kendimizin ve insanımızın hisse almasına bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Okuyucular, eserde hocanın yazmış olduğu kitapların künyeleri, yüzlerce yazısı, hakkında yazılmış olan eser ve makalelere ilişkin bilgileri bulabilecek. Hayatındaki önemli hadiselerle ilgili fotoğraflar da yer alıyor."

Akseki'nin, kamuoyunda yeniden hatırlanması için 2 ciltlik eseri çıkardıklarını bildiren Kurt, şunları söyledi:

"Türkçe ezandan Arapça ezana geçiş Ahmet Hamdi Akseki'nin başkanlığı döneminde gerçekleşti. Türkiye'de radyo yayınları 1928'de başladı. Radyodan ilk Kur'an-ı Kerim tilaveti de Ahmet Hamdi Akseki'nin başkanlığı döneminde 6 Temmuz 1950'de gerçekleşti. Ahmet Hamdi Akseki, Hafız Ali Osman Atakul ve Hisar Camii İmam Hatibi Hafız Ali Güran ile Ankara Radyosu'na giderek Kur'an'ın plağa alınması hazırlıklarında bizzat bulundu."

- Ahmet Hamdi Akseki kimdir?

Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine şahitlik eden bir alim ve fikir adamı olan Akseki, Antalya'nın Akseki ilçesinin Güzelsu nahiyesinde 1886'da dünyaya geldi.

Birçok ilim yuvasında eğitim gören ve tahsili boyunca geçimini mühür kazıma işi ile sağlayan Akseki, 1905'te İstanbul'a giderek Medresetü'l Mütehassısin'de doktora eğitimi aldı ve birincilikle mezun oldu.

Akseki, Medresetü'l-Mütehassısin'in son sınıfındayken Heybeliada'daki Mekteb-i Bahriyye-i Şahane'ye din dersleri, din felsefesi ve ahlak dersleri hocası olarak tayin edildi.

Ayrıca 1908'den sonra yazı hayatına başlayan ve bazı makaleleri "Beyrut" ile "Mısır" gazetelerince alıntılanan Akseki, Balkan Harbi'nden önce "Sebilürreşad" dergisinin Bulgaristan ve Romanya muhabirliğini yaptı. Akseki, izlenimlerini "Bulgaristan Mektupları" başlığı altında bu dergide yayımlandı.

- Milli Mücadele'yi yazı, vaaz ve konferanslarıyla destekledi

Milli Mücadele için Anadolu'ya geçerek yazı, vaaz ve konferanslarıyla Anadolu harekatını destekleyen Akseki, Diyanet İşleri Reisi Mehmet Rifat Börekçi'nin isteği üzerine 1924'te Diyanet İşleri Reisliği Hey'et-i Müşavere azalığına tayin edildi. Akseki, bu görevi sırasında Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili" tefsiri ile "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi"nin yayıma hazırlanması için çalıştı.