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  4. DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakti

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakti

20.04.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır bayram namazının saat kaçta kılınacağı bölge halkı tarafından merak edilmeye başlandı. 21 Nisan Cuma günü yani bayramın ilk günü her ilde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu sebeple camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatmaktadırlar. Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakti

Diyarbakır bayram namazı vakti tüm müslümanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bayram namazı 21 Nisan cuma sabahı camilerde cemaatle birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri de açıklandı. Peki, Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre bayram namazı vakitleri...

Ramazan Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'da bayram namazı saat 06:07'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

**BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Tek başına bayram namazı kılınmaz.

**BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

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**BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

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“Allahu Ekber” denilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke” duasını okunur.
Sübhaneke’den sonra imamla birlikte Allahu Ekber şeklinde üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi) birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır.
Üçüncü tekbirin ardından elleri bağlayınca imam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya gidilir.

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatta imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir.

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Rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Son rekatta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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