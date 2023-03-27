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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili yeni gelişme! 3 polis memuru tutuklandı

27.03.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili yeni gelişme! 3 polis memuru tutuklandı

Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. (AA)

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