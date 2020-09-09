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Diyarbakır'da akılalmaz olay! Karantinaya alındıkları evi ateşe verip, gazetecilere saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da koronavirüs tanısı konulan anneleriyle temaslı oldukları için karantinaya alınan kardeşler, iddiaya göre kaldıkları evi ateşe verdi. Aile fertleri, çıkan yangını haberleştirmek isteyen gazetecilere bıçak ve yumrukla saldırdı. İki gazeteci yaralanırken, saldırganlar gözaltına alındı.

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Karantinaya alındıkları evi ateşe verip, gazetecilere saldırdılar

Olay, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın hastaneye tedaviye, çocukları ise evde karantinaya alındı. Evde kalanlar, iddiaya göre yangın çıkarıp dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlerin 3 farklı noktadan başlayıp büyüdüğü yangına müdahale etti. Evde yaşayanlar, dışarıdan izledikleri yangını haberleştirmek için görüntüleyen gazetecilere bıçak ve yumruklarla saldırdı. Saldırı sonrası DHA muhabiri Emrah Kızıl bıçakla kolundan yaralanırken, İHA muhabiri Murat Başal'ın ise aldığı yumruk darbesiyle burnu kırıldı. Saldırıyı yapan ve koronavirüslü olduğu şüphe edilen B.G., S.A. ve O.G. gözaltına alındı. Fotoğraf makineleri ve kameraları kırılan gazetecilerin hastanede darp raporu alıp şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezine götürülüp ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

'BIÇAKLA SALDIRINLARIN KORONAVİRÜSLÜ OLDUKLARINI ÖĞRENDİK'

Bıçaklı saldırıya uğrayan muhabir Emrah Kızıl, saldırganların hayatlarına kast ettiklerini söyledi. Kızıl, "Biz yangın haberi için olay yerine gittik. Yangından uzak bir yerdeydik. Birisi gelip kameranın ekranını tuttu ve arbede yaşandı. Daha sonra Murat’ın yanına gittiler. Bu sırada bir kişi bana bıçak çekerek karnıma doğru salladı. Kendimi geriye çektim bıçak kolumu çizdi. Ondan sonra bize önüne gelen saldırdı. Bize saldıran kişiler canımıza kastetti" dedi.

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'KAMERA VE FOTOĞRAF MAKİNEMİ KIRDILAR'

Saldırıda kamera ve fotoğraf makinesinin kırıldığını söyleyen İHA muhabiri Murat Başal ise "Yangın ihbarı için olay yerine gittik. Emrah Kızıl ile görüntü çekerken bir grubun bıçaklı saldırısına uğradık. Bize saldıran kişiler koronavirüslü olduğu ve öğrendik. Yardımımıza gelen polis ile bekçilere de saldırdılar. Cihazlarımızı kırdılar" diye konuştu.

(İHA)

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