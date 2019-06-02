Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Güvenlik güçleri, katil zanlısının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

'KATİL BENİ BULSUN'

Öldürülen kadının erkek kardeşi Bayram Işık, “Yaklaşık 2 buçuk aydır kız kardeşimin evinde şiddetli geçimsizlik vardı. Kız kardeşimin kayınbabası vefat ettikten bu yana eşi evde sürekli huzursuzluk çıkarıyormuş, bu bizi rahatsız etti. Biz gerekli her türlü desteği verdik, yalnız o kız kardeşime kıymakla yanlış yaptı. Eğer ki gücü yetiyorsa gelsin beni bulsun, benim telefonum, adresim ve iş yerim belli. Bismil ilçesinde sağı solu tehdit etmeyi bıraksın, zerre kadar erkekliği varsa beni bulsun. Kız kardeşim 39 yaşındaydı, 3 çocuğu vardı, 20 yıldır evliler” dedi.

(İHA)



