Diyarbakır'da Burger King ve Starbucks'a baskın! "Cenk, cihat, şehadet" sloganları... İçişleri Bakanlığı devreye girdi

Starbucks ve Burger King şubeleri bir kez daha hedef alındı, içerideki müşteriler korkudan apar topar kaçtı... Diyarbakır'da cumartesi günü yaşananlarla ilgili harekete geçildi.

İKİ ŞUBEYİ DE BASTILAR

Kayapınar ilçesinde bir Starbucks şubesine giren kalabalık grup ellerinde pankartlarla "cenk, cihat, şehadet" sloganları attı, tekbir getirdi.

Sur'daki Burger King şubesinde de benzer görüntüler yaşandı. İki işletmede de maddi hasar oluştuğu belirtildi.

MÜŞTERİLER TELAŞ OLDU

Ayrıca müşterilerin panik içindeki kaçışması da görüntülere yansıdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GELİŞMEYİ DUYURDU

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık 16 şahıs hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





