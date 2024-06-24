Diyarbakır'da Burger King ve Starbucks'a baskın! "Cenk, cihat, şehadet" sloganları... İçişleri Bakanlığı devreye girdi

Starbucks ve Burger King şubeleri bir kez daha hedef alındı, içerideki müşteriler korkudan apar topar kaçtı... Diyarbakır'da cumartesi günü yaşananlarla ilgili harekete geçildi.
Kayapınar ilçesinde bir Starbucks şubesine giren kalabalık grup ellerinde pankartlarla "cenk, cihat, şehadet" sloganları attı, tekbir getirdi.
Sur'daki Burger King şubesinde de benzer görüntüler yaşandı. İki işletmede de maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Ayrıca müşterilerin panik içindeki kaçışması da görüntülere yansıdı.
Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık 16 şahıs hakkında işlem yapıldığını kaydetti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."