Diyarbakır'da CHP'li belediye başkan adayı, adaylıktan çekilip AK Parti'ye geçti

Çınar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı olan Halit Kaya adaylıktan çekilip, İlçe Başkanı Behçet Kaya ile birlikte istifa etti. Partilerinden istifa ederek dilekçelerini partiye verecek olan Halit Kaya ve Behçet Kaya, AK Parti'ye geçti.

"3 GÜN ÖNCE İSTİFAMI SUNDUM"

Konuyla ilgili olarak konuşan Behçet Kaya, "Resmi olarak CHP İl Başkanlığına 3 gün önce istifamı sundum" dedi.

Halit Kaya ise istifa ettiğini ve resmi olarak istifasını CHP İl Başkanlığı'na sunacağını söyledi. CHP İl Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre ise sadece İlçe Başkanı Behçet Kaya'nın istifa dilekçesini 3 gün önce sunduğu, belediye başkan adayı ile ilgili bir istifa dilekçesinin gelmediği belirtildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





