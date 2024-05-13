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  4. Diyarbakır’da damat dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da damat dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

13.05.2024 06:29
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Diyarbakır'da damat dehşet saçtı. Evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Olayda kayınpederi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da damat dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da S.A. (30) evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine tabancayla kurşun yağdırdı. S.A.’nın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği kayınpederi Yılmaz Bekçi (50) hayatını kaybederken, dini nikahlı eşi E.B. (29) ve kayınvalidesi S.B. (45) yaralandı. Olaydan sonra kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DAMAT-DEHSETI-DINI-NIKAHLI-ESI-VE-KAYIN_52910 (1)

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. S.A., dini nikahlı eşi E.B. ile evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.B. ve S.B. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yılmaz Bekçi’nin cansız bedeni ise işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

DAMAT-DEHSETI-DINI-NIKAHLI-ESI-VE-KAYIN_52910 (2)

Polis, kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın E.B.’ye babası Yılmaz Bekçi tarafından verilen evin tapusu nedeniyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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