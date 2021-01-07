Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Harmanlar Mahallesi, 2010 yılında temeli atılan ve 2012 yılında tamamlanan Pamukçay Barajı nedeniyle ikiye bölündü. Mahalleye köprü yapılmayınca 8 mezrayı ayıran barajı aşmak için mahallenin muhtarı ve mahalle sakini tarafından 40 bin liraya İzmir’den denizaltı alındı. İzmir'den getirilen denizaltı filikası mahalle ve mezraları birbirine bağladı.

Görenleri hayrete düşüren denizaltı ile gölün altından gitmeye korkan mahalle sakinleri aracı denizaltı filikasına çevirdi. Gölün üstünde aynı anda 69 kişiyi taşıyabilen ve hasta ile öğrencilerin eli kolu haline gelen denizaltı filikası ücretsiz hizmet veriyor.

'DENENDİ VE DENİZİN ALTINA İNDİ'

Harmanlar köyü muhtarı Zeki Alakuş, filikayı aldıkları yerde kaptanlar tarafından denenerek denizin altına girdiğini gördüklerini kaydederek kendilerinin bunu denemekten korktukları için batırmadıklarını söyledi.

Alakuş, ''2010'da köyde baraj yapımına başlandı, 2012'de baraj yapımı bitince su tutuldu. Köyün bir kısmı bu tarafta, diğer kısım ise karşı tarafta kaldı. Barajla köy ikiye bölündü, bu kısımda ilkokul var ve servis sistemi söz konusudur.