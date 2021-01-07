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Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

07.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da 'denizaltı' ile ulaşımı sağlıyorlar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce yapılan baraj nedeni ile Harmanlar Mahallesi ikiye bölündü. Ulaşımda zorluk yaşayan mahalle sakinleri sorunu denizaltında buldu. İzmir'den getirilen denizaltı, vatandaşların korkması nedeni ile su üstünde giden filikaya dönüştürüldü. Denizaltı sayesinde mahalle ile 8 mezranın ulaşımı rahata kavuştu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Harmanlar Mahallesi, 2010 yılında temeli atılan ve 2012 yılında tamamlanan Pamukçay Barajı nedeniyle ikiye bölündü. Mahalleye köprü yapılmayınca 8 mezrayı ayıran barajı aşmak için mahallenin muhtarı ve mahalle sakini tarafından 40 bin liraya İzmir’den denizaltı alındı. İzmir'den getirilen denizaltı filikası mahalle ve mezraları birbirine bağladı.

Görenleri hayrete düşüren denizaltı ile gölün altından gitmeye korkan mahalle sakinleri aracı denizaltı filikasına çevirdi. Gölün üstünde aynı anda 69 kişiyi taşıyabilen ve hasta ile öğrencilerin eli kolu haline gelen denizaltı filikası ücretsiz hizmet veriyor.

'DENENDİ VE DENİZİN ALTINA İNDİ'

Harmanlar köyü muhtarı Zeki Alakuş, filikayı aldıkları yerde kaptanlar tarafından denenerek denizin altına girdiğini gördüklerini kaydederek kendilerinin bunu denemekten korktukları için batırmadıklarını söyledi.

Alakuş, ''2010'da köyde baraj yapımına başlandı, 2012'de baraj yapımı bitince su tutuldu. Köyün bir kısmı bu tarafta, diğer kısım ise karşı tarafta kaldı. Barajla köy ikiye bölündü, bu kısımda ilkokul var ve servis sistemi söz konusudur.

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Yaklaşık 600 öğrenci geliyor, millet mağdur oldu. Biz de çaresiz kalınca internetten araştırdık, böyle bir filika bulduk. 2014'te tırla bu filikayı buraya getirdik. Bu filika ile hem öğrencileri hem de vatandaşları taşıyoruz. Hastaları karşıdan karşıya getiriyoruz, bunu ücretsiz yapıyoruz. Kışın sis olduğu zaman barajda yön bulamıyor, karşıya geçmek zor oluyor. Bazen barajın üzerinde saatlerce kaldığımız oldu, günde bazen ortalama 10 sefer yapıyoruz.

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Filika da 69 emniyet kemeri var, bir kişi bile olsa sefer yapıyoruz. Bazen daha fazla kişi için sefer yapıyoruz, baraj su tutunca yol suyun altında kaldı. Diyarbakır'da deniz yok ona rağmen denizaltı getirdik. Vatandaşlar burada filikaya denizaltı diyorlar. Televizyonlarda seyyar köprü gördük. Baraj üzerine seyyar köprü kurulursa vatandaşlarımız çok faydasını görecek. Biz de bu çileden kurtulmuş oluruz. Bölgedeki 8 köyde bu filikadan yaklaşık bin 500 kişi faydalanıyor. Bazı vatandaşların tarlaları da karşı tarafta kalıyor.

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Ekin biçme ve taşıma dönemlerinde sıkıntı yaşıyorlar. İzmir'den filikayı aldığımız zaman denizaltı diye verdiler. O zaman orada kaptanlar tarafından denendi ve denizin altına girdi. Kaptanlık tecrübemiz eksik olduğu ve korktuğumuz için bunu denemedik. Olası bir yangında ise üzerine su atabilme özelliğine sahip, filikayı şuan 14 yaşındaki bir çocuk kullanıyor. Daha önce ağabeyi kullanıyordu. Ağabeyi kendisine öğretti. Sadece bölgeye hizmet olsun diye aldık. Ticari amaçla getirmedik'' dedi.

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'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Filikayı satın alan mahalle sakini Recep Kırmızı, devletin desteğinin olması durumunda ekinlerden kazandıklarıyla köprü de yapabileceklerini söyledi. Kırmızı, ''Muhtarla beraber filikayı aldık, baraj yapılınca yolumuz kesildi. Devletimiz köprü yapar diye düşündük. Ama yaptığımız müracaatlar sonuçsuz kaldı. Kendi imkanlarımızla bile olsa köprü yapmak istiyoruz.

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Devlet bize destek verirse ekinlerden aldığımız parayı köprüye yatırırız. Başka çaremiz yok, çocuklar okula gidiyor ve hasta oluyor. Bu filika geçicidir, köprü olmazsa olmaz. Araç geçişinin de olabileceği köprü yapmayı istiyoruz. Devletimizin de köprü yapma işinde bizlere yardım etmesini istiyoruz' diye konuştu.

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Filika kaptanı Berzan Kırmızı ise tekne kaptanı olduğunu, kullanmayı da ağabeyinin kendisine öğrettiğini belirterek, bu filika ile denizin altına dalmak istediğini şimdilerde karşıdan karşıya yolculuk için kullandığını kaydetti.

(İHA)

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