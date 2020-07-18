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Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesine, eski ve yeni eşlerin çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Olay, Sur ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çocukların da araya girmesiyle tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Hamdiye Şık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hamdiye Şık, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Kocaköy ilçesinde defnedildi.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. (İHA)

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