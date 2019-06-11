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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır Lice'de 3 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etksiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Dıyarbakır Lice kırsalındaki opersayonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2' ye çıkmış oldu.

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Diyarbakır dicle Felat Kocakaya

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