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  4. Diyarbakır'da feci olay! Köprüye çıkan genç kızı kurtarmak istedi ama...

Diyarbakır'da feci olay! Köprüye çıkan genç kızı kurtarmak istedi ama...

18.06.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da genç bir kadın, köprüye çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Bir vatandaş yaptığı hamleyle genç kadını tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti alt üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprüye çıkan genç bir kız çevredekilerin ikna çabalarına rağmen aşağı inmedi. Boşluk anını yakalamak isteyen bir kişi tutmak isterken ellerinden kaçırınca genç kız 5 metre yükseklikten aşağı atladı.

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Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kızın atlama anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Diyarbakır
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Şimdi acısı ne kadar büyüktür. Allah kimseye kaza bela vermesin. Geçmiş olsun

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