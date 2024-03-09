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  4. Diyarbakır'da 'fısıltı' operasyonu! Polis, sivil gibi aralarına sızdı: Ayakkabı, iç çamaşırı ve kulak içerisindeki düzenekler...

Diyarbakır'da 'fısıltı' operasyonu! Polis, sivil gibi aralarına sızdı: Ayakkabı, iç çamaşırı ve kulak içerisindeki düzenekler...

09.03.2024 13:59
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Diyarbakır'da gelen ihbar üzerine 4 aydır çalışma yapan uzman polis ekipleri, motorlu taşıtlar sınavları için özel düzenek hazırlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 12 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin iç çamaşarlarına, ayakkabı tabanlarına ve kulak içerisine cihaz yerleştirdiği tespit edildi. Şebekenin 70 adayın yerine sınava girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Diyarbakır'da 'fısıltı' operasyonu! Polis, sivil gibi aralarına sızdı: Ayakkabı, iç çamaşırı ve kulak içerisindeki düzenekler...

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler motorlu taşıtlar sınavlarında faaliyet gösteren bir suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenledi.

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70 ADAYIN YERİNE SINAVA GİRECEKLERDİ

4 ay çalışma yapan uzman polislerden oluşan özel ekip, sürücü sınavlarının yapılacağı alan ile sürücü kurslarının bulunduğu iş yerlerine sivil olarak girdi. Burada gözlem yapan polisler, sürücü adaylarının yerine özel düzeneklerle bazı kişilerin girdiğini tespit etti. Polis, suç organizasyonu kuran şebekenin 70 adayın yerine sınava girmek için hazırlık yaptığını belirledi. Şebekenin görsel ve işitsel cihazlarla para karşılığı bu işi yaptığı ve adayların sınavdan bu yöntemle geçmeyi hedefledikleri ortaya çıktı.

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ÖZEL DÜZENEKLER ELE GEÇİRDİ

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi. İş yeri ve evlere Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinlerle giren polis, düzenlediği ‘Fısıltı’ operasyonunda 12 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, sınavlara iç çamaşırlarında, ayakkabı tabanında ve kulak içerisindeki cihazlarla girdiği ortaya çıktı. Operasyonda ve yapılan aramalarda şüphelilerin düzenekleri yerleştirmesi ve yakalanması kameraya yansıdı. Ev ve sürücü kurslarındaki aramalarda özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları, akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller, kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar ve kursiyer belgeleri, 1 tabanca, lehim makineleri, kablolar, banka kartları, e-imzalar, mobil Wi-Fi ve bluetooth düzenekler ele geçirildi.

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Polisin gözaltına aldığı 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan polis, geçmiş sınavları da incelemeye aldı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sınav Diyarbakır
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