HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Diyarbakır'da hırsızı kovalayan dükkan sahibine ikinci hırsız şoku! O anlar kamerada

Diyarbakır'da hırsızı kovalayan dükkan sahibine ikinci hırsız şoku! O anlar kamerada

03.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir iş yeri sahibi, hırsızı kovalarken dükkanını bıraktığı müşteri tarafından ikinci hırsızlık şoku yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkanında sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı. Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşine düşerek dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı.

DÜKKANI EMANET ETTİĞİ KİŞİ DE TELEFONU ÇALDI

Bir süre bekleyen müşteri, Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı. Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"HIRSIZLIK MEMLEKETİMİZDE TERÖR GİBİ OLDU"

Hırsızlıklardan dert yanan Muhittin Ateş, yetkililerin caydırıcı ceza getirmesi ve hırsızlık olaylarında uzlaşma kararlarının kaldırılmasını istediklerini belirterek hırsızlığın Diyarbakır’da terör haline geldiğini vurguladı. Ateş, “Sabah saatlerinde dükkanı daha yeni açmıştım, hırsızın biri müşteri gibi davranıp telefon almak istediğini söyledi. 3 tane telefon verdim kurcaladı, kamera çekimlerine bakıyordu. O kamera özelliklerine bakarken başka bir müşteri geldi, o ise tamir için geldiğini söyledi, fiyat konuşurken telefonlara bakan şahıs kaçtı. Ben onun peşine verirken tamire gelen diğer şahıs da başka bir telefonu alıp kaçtı. 3 tane telefonum dün gitti, aynı anda hırsızlık oldu, iki olay üst üste yaşandı. Son birkaç yıldır hırsızlarla uğraşıyorum, memleketimizde hırsızlık artık terör gibi olmuştur, bir yasa çıkartılarak ağır ceza verilmesi gerekir. Adliyede hırsızlıklarla ilgili uzlaşma kurulunun kaldırılması gerekir, bize anlaşır mısınız diye soruyorlar ben anlaşırsam yarın başkasının canı yanacak. Hırsızların biri yakalandı, 10 bin TL zararım var. İlki yakalandı iki telefon götüren kendisi hırsızlıktan sabıkalı, tespit edilmişti, ikincisi henüz bulunmadı, bulmaya çalışıyorlar” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Kilosunu duyan şaşkına dönüyor! Bin liraya satılacakKilosunu duyan şaşkına dönüyor! Bin liraya satılacak
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Mansur Yavaş'tan MHP liderine yanıt

Mansur Yavaş'tan MHP liderine yanıt

Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.