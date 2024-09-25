Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı! 1 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Lise 1'inci Cadde’de meydana geldi. Sokakta iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLAR 2 OTOMOBİL VE 2 İŞ YERİNE DE İSABET ETTİ!

Kavgada 1 kişi karnına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Olayda tabancalardan çıkan kurşunlar, çevredeki 2 otomobil ve 2 iş yerine de isabet etti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır