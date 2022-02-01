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Diyarbakır'da işportacıdan zabıtalara bıçaklı saldırı!

01.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da işportacının bıçaklı saldırısına uğrayan 2 zabıta yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da işportacıdan zabıtalara bıçaklı saldırı!

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin önünde meydana geldi. Zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, bir işportacının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şüphelinin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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