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Diyarbakır'da kanlı pusu! Aile çapraz ateşe tutuldu, anne ve kızı hayatını kaybetti... 3 kişi gözaltında

04.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, 3 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, ''Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar. Tarama yapılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyorlar. İki ölümüz var. Defin yaptık. Konuyu kimse bilmiyor'' dedi.

Diyarbakır'da kanlı pusu! Aile çapraz ateşe tutuldu, anne ve kızı hayatını kaybetti... 3 kişi gözaltında

Diyarbakır’da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden anne ve kızı hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınpederine ziyarete gelen iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı. Önde olan otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

''TAMAMINI KATLETMEK İÇİN ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR''

Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, akrabalarının dün akşam kayınbabası güle bayram ziyaretine geldiğini söyledi. Bayramlaşma bittikten sonra eve döndüklerini aktaran Tan, “Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar. Tarama yapılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyorlar. İki ölümüz var. Defin yaptık. Geri kalan aile fertleri kimi buraya geldi. Kimi de hastanede yaralılarını bekliyorlar. Allah koymasın diyoruz. Konuyu henüz hiç kimse bilmiyor” dedi.

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3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları sabah saatlerinde mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine geldi. Jandarma, olay la bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA-İHA)

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