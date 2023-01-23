Diyarbakır'da korkunç kaza: 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 plakalı bir araç, ana yolda bulunan bariyerleri biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 plakalı ticari araca çarptı. Kazada, 1 polis hayatını kaybetti; 1’i polis 5 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.