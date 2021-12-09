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Diyarbakır'da korkunç olay! Cansız bedenin yanında kavgaya devam ettiler

09.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili çekilen görüntülerde bir kişinin cansız bedeninin yerde yattığı kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da korkunç olay! Cansız bedenin yanında kavgaya devam ettiler

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay sonrası yerde cansız yatan 1 kişin bulunması ve jandarma ekiplerinin aldığı önlemler yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağılık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı.

OLAY YERİNDE FECİ GÖRÜNTÜ

İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 10 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sonrasında bölgeden geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir kişinin yerde hareketsiz olarak durduğu ve jandarma ekiplerinin de yolda önlem aldığı görüldü. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor. (DHA)

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