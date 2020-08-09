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Diyarbakır'da 'Kürtçe mevlid kesildi' iddialarına sert cevap: Kara propaganda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 02:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı, bir mahallede imamın, taziyede Kürtçe mevlit okunduğu için jandarma tarafından uyarıldığına yönelik iddiayı yalanladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Zira taziyeevinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlit okutulmadığı da bütün şahitlerin şahitliğiyle sabittir" denildi.

Diyarbakır'da 'Kürtçe mevlid kesildi' iddialarına sert cevap: Kara propaganda

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bir haber sitesinde "Sur ilçesi Satı Mahallesi'nde, mahalle imamının taziyede Kürtçe mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı, mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği" haberinin yer aldığı belirtildi. İddiaların asılsız ve yalan olduğu belirtilen açıklamada, böyle bir olayın gerçekleşmediği bildirildi.

Kürtçe mevlidin okunmasının önünde hiçbir engel bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KARA PROPAGANDA"

"Yapılan araştırmada, taziye sahipleri, mahalle imamı, muhtarı ve sakinleri, hiçbir şekilde böyle bir hadise yaşanmadığını teyit etmişlerdir. İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Zira taziyeevinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlit okutulmadığı da bütün şahitlerin şahitliğiyle sabittir. Düzmece iddiayla ilgili haberde kullanılan fotoğraflar dahi Satı köyüne ve Sur ilçesi jandarma araçlarına ait değildir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmak, ilçemizi, şehrimizi ve kardeşliğimizi karalamak üzere ortaya atılan iddia ve iddia sahiplerini şiddetle kınıyoruz." (AA)

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