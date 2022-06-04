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Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu! 20 milyondan fazla para buhar oldu... 2 kişi yakalandı

04.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası toplayıp kaçan 6 kuyumcudan 2'si yakalandı. 100 olan mağdur sayısı ise 138’e çıktı. Şüphelilerin piyasadan topladığı paranın 20 milyon 80 bin TL olduğu belirtilirken mağdur sayısı ve para miktarının artabileceği üzerinde duruluyor.

Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu! 20 milyondan fazla para buhar oldu... 2 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 3 dükkanda kuyumculuk yapan H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve Ö.G., iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevrelerinden ile müşterilerinden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkanlarının 5 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı. Aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 6 şüpheli hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

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ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ ANKARA'DA YAKALANDI

Dün 100 olarak açıklanan mağdur sayısı 138’e çıktı. Toplam para miktarının ise 20 milyon 80 bin Türk lirası olduğu belirtildi. Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, şüphelilere 450 bin TL, bir seyyar satıcının ise 250 bin TL'lik altın ve döviz verdiği kaydedildi.

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Polis, şüphelilerden E.G. ve Ö.G.'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. 2 kişi Diyarbakır'a getirilirken, 1 kişinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

(DHA)

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Kuyumcu Diyarbakır
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