HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma! Gözaltılar var

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma! Gözaltılar var

22.03.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandasına soruşturma! Gözaltılar var

Merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı ve örgütü simgeleyen bez parçalarının açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ATILAN TAŞLARDAN BAZI POLİSLER YARALANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın ilk iftar programı belli oldu! Ramazanın ilk günü depremzedelerle olacakErdoğan'ın ilk iftar programı belli oldu! Ramazanın ilk günü depremzedelerle olacak
İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler'
'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!''Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'
Anahtar Kelimeler:
Nevruz hdp

En Çok Okunan Haberler

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler!

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Muharrem İnce'den çağrı: CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi...

Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor!

Fotoğraflar paylaşıldı, dünya bu iddiayı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.