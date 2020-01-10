Diyarbakır'da üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmişti! Şüpheli aylar sonra yakalandı

Diyarkar'ın Silvan ilçesinde geçen 21 Ağustos'ta 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinden H.K.'nın Niğde'de bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.K.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay 21 Ağustos 2019'da Silvan'ın Gökçe Tevek Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Fatih Poyraz ile tartışan Gülşen Poyraz, çocuklarını alıp, babası Enver Tekin'in evine gitti. Fatih Poyraz, eşini telefonla arayıp eve dönmesini istedi. Eşinden olumsuz yanıt alan Fatih Poyraz, akrabalarıyla Enver Tekin'in evine geldi.

Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, aynı mahallede oturan Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz (22), Halise, Gökhan (22) ve Münevver Narin ile Edip Okraş ve Süleyman Eleftoz hayatını kaybetti. Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı ile Ferhat, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan ve Mehmet Narin ise yaralandı.