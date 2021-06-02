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  4. Diyarbakır'da vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar suyla haşladı

Diyarbakır'da vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar suyla haşladı

02.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da İrfan M., kahvaltıda tartıştığı eşi M.M.'nin üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Çocuklarının gözü önünde yüzü ve vücudu yanan M.M., hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan İrfan M. de mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar suyla haşladı

Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan M., iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi M.M. ile kahvaltı ederken tartıştı. Bu sırada İrfan M., 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. M.M.'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzü ve vücudu yanan M.M., ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İrfan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.M. de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri M.M.'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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