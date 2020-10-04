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Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 23:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçurduğu tespit edilen ABD vatandaşı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı gözaltına alındı

Sur ilçesindeki yasaklı bölgede izinsiz drone uçurulduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince harekete geçildi. Şüphelinin yapılan kontrolünde üst aramasında ABD’nin Pensilvanya Eyaleti nüfusuna kayıtlı Mark John X. adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde 14 yıl Amerikan ordusuna bağlı uçak helikopter firmasında çalıştığını, 3 yıl drone uçurduğunu, drone uzmanı olduğunu ve yıllarca Afrika bölgesinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı için müteahhitlik yaptığını ve Afrika birliğinin AL-SHABAB ile savaşmasına yardım ettiğini söyledi.

En son Somali'de bulunduktan sonra Almanya'ya döndüğünü, oradan da KKTC'ye geçtiğini ve 21 Eylül’de Mersin'e giriş yaptığını belirten şüpheli, burada araç kiraladıktan sonra Gaziantep ve ardından Diyarbakır’a geldiğini ifade etti. 3 Ekim’de Elazığ’a gittiğini ve sonra yeniden Diyarbakır’ı geldiğini kaydeden şüpheli, yasaklı alanda dolaşmanın yasak olduğunu bilmediğini, surları merak ettiği için burada drone uçusu yaptığını ve görüntü aldığını söyledi.

(DHA)

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