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Diyarbakır’da yeni koronavirüs kararı! Mesai saatleri değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Personelin, 15 Eylül'den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırıldı.

Diyarbakır’da yeni koronavirüs kararı! Mesai saatleri değiştirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde, hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 08.00 - 16.00 ve 09.00 - 17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırılırken, yapılan bu değişiklikle ‘kontrollü sosyal hayat’ çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedefleniyor" denildi.

(İHA)

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