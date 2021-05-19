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Diyarbakır’da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

19.05.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da büyükşehir belediyesine ait toplu ulaşım otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri hurdaya döndü.

Diyarbakır’da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma aracı ile otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü kazayı görünce bir anda direksiyonu kırmasıyla kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada bir otomobil hurdaya dönerken, 2’si ağır 6 kişi ise yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyetini alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Dicle Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası bölgede trafik akışında aksamalar meydana gelerek metrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından kazaya ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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trafik kazası Diyarbakır

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