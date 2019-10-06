Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar! İki anne HDP binasına girmek istedi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 53 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 34'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da, 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, çıktığı evine bir daha dönmeyen ve dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Tuncay (19) için eylemde olan Şevket Bingöl, çocuğunun kurtarılmasını istediğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 34'üncü günde de 53 aile tarafından sürdürüldü.

'ARTIK YETER'

İstanbul Arnavutköy'de, 2014'te "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için Şevket Bingöl, HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 13 Eylül'den beri oturma eylemini sürdürüyor. Oğlunun dağa götürüldüğünü söyleyen Bingöl, "HDP milletvekilleri, gelip, bize açıklama yapmıyor. Çocuklar HDP tarafından dağa götürüldü. Bize 'Niye oradasınız' diye soruyorlar. Biz çocuklarımız HDP tarafından götürüldüğü için buradayız. Onların götürdüğüne dair kanıtlarımız var. Bunlar yalan söylüyor. Artık yeter" dedi.