HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

19.11.2020 00:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır’da 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100’den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sularında, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 100’den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı.

Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U’da çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Bakan Koca'dan uyarı: Uyulacağına inanıyoruzBakan Koca'dan uyarı: Uyulacağına inanıyoruz
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Bursa'da kayıp alzheimer hastası 4 saat sonra ormanda bulundu

Bursa'da kayıp alzheimer hastası 4 saat sonra ormanda bulundu

Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Acı haberi Diyarbakır Valisi verdi! 1 askerimiz şehit düştü

Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz şehit düştü

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Maskenizi sigara için çıkarmayın' uyarısı

Bakan Koca'dan uyarı: Uyulacağına inanıyoruz

Malatya'da feci olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu

İki arkadaşın şakalaşması kanlı bitti! Başından vuruldu

Ankara’da karantinadaki vatandaşlara 15 gün ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği

Mansur Yavaş duyurdu: Karandaki vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.