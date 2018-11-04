Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 8 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bismil'in Üçtepe Mahallesi'nde iki aile arasında pamuk toplama makinesi sırası nedeniyle kavga çıktı.
Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada aynı aileden Abdulsemet, Mehmet, Hamit ve Ferhat Ayaz ile Maruf Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Bismil ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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