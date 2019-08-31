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Diyarbakır'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 20:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi Rihan Parkı yanındaki bir iş yerinde kardeşler S.K. (32) ile A.K. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey S.K. yanında bulunan tabancayla kardeşi A.K'ye ateş etti. Merminin isabet etmediği A.K, kaçan ağabeyinin arkasından dükkanda bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan S.K. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A.K. ise Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga

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