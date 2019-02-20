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Diyarbakır'da patlayıcı yapımında kullanılan 75 tüp toprağa gömülü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da patlayıcı yapımında kullanılan 75 tüp toprağa gömülü bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 dolu tüp ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat'ta Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-17 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullandıkları bir sığınağın kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Yayıkköy Yarımca mezrası kırsalında 150 metrekarelik düz bir alanda toprağa gömülü vaziyette mayın, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 dolu tüp bulunduğu, söz konusu tüplerin yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde 4 konut ve eklentisinde 220 kişi ve 5 aracın sorgulamalarının yapıldığı, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

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Diyarbakır Dolu tüp el yapımı patlayıcı

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