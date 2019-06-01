Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde petrol boru hattından petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesindeki petrol boru hattından farklı zamanlarda petrol çalındığının belirlenmesi üzerine araştırma başlattı. 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. 30 Mayıs günü de Bismil ilçesinde 2, Batman'da 2 olmak üzere toplam 4 adrese baskın yaptı.

Baskında M.T., A.Y. ve R.Ç. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. ve M.T. mahkemece tutuklanırken, A.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Evinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirilen N.G.'nin yakalanması için jandarma operasyonlarını sürdürüyor.

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