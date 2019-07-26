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Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktör römorkuna çarptı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktör römorkuna çarptı: 16 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolcu minibüsünün traktör römorkuna çarpması sonucu 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Elazığ Caddesi'nde, Ahmet Korkmaz idaresindeki 21 M 0227 plakalı yolcu minibüsü, Mehmet Yıldırım yönetimindeki 21 FA 841 plakalı traktöre bağlı parke taşı yüklü römorka arkadan çarptı.

Kazada, 3 aylık bir bebek ile çocukların da aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik kazası

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