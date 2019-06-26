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Diyarbakır'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Dün Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta borç nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Sedat Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen D.İ, "kasten öldürmek", R.A ve M.A ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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3 tutuklama Diyarbakır silahlı saldırı

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