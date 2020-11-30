Diyet sonrası verdiğiniz kiloları geri alıyorsanız sebebi bu olabilir!

Kalori kısıtlayıcı diyetler sonrasında ideal kiloya kavuşmak mümkün olabiliyor. Ancak daha sonra normale dönen yemek düzeni sebebiyle kaybedilen kilolar hızlıca geri gelebiliyor. Yoyo etkisi olarak adlandırılan bu durum ne yazık ki toplumda çok yaygın. Üstelik bu durum sürekli devam ettiğinde obeziteye de davetiye çıkarabiliyor. Ayrıca kilo alıp verme döngüsü içinde olan fazla kilolu kişilerde Tip 2 diyabete yakalanma riskinin %80 oranında arttığı araştırma sonuçlarıyla ortaya konuyor.

SIK SIK YAPILAN DİYETLERE ARA VERMEK ETKİYİ HIZLANDIRIYOR

Yoyo sendromuna zayıflamayı desteklediğini düşünülen ürünler, kişiye özel hazırlanmamış olan diyet programları, diyet kampları ve sonrasında sporun bırakılması gibi nedenler sebep oluyor. Bununla birlikte sık sık diyet yaparak ara vermek, düşük kalorisi bulunan diyetler sonrasında yeme ataklarına yakalanmak da yoyo sendromuna yol açan diğer nedenler arasında yer alıyor.

RİSK GRUBUNDA KADINLAR ÖNE ÇIKIYOR

Kilo problemi, kadınlar ve erkeklerde neredeyse eşit düzeyde seyrediyor. Hızlı kilo alıp verme, kiloda dengeyi koruyamama ve yeme ataklarına yakalanarak daha fazla kilo alma durumu herkeste aynı şekilde sonuçlanabiliyor. Ancak yeni yaşam tarzını genellikle daha kolay benimseyen erkekler, spor aktivitelerini daha uzun süreler boyunca devam ettirebildikleri için yoyo etkisine kadınlara göre daha az yakalanıyor. Kilo verirken asıl hedefin yeni kiloyu, yeni yaşam tarzı ve beslenme düzeniyle birlikte koruyabilmek olması gerekiyor.