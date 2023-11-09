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"Diyet yaparak zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bir de bunu deneyin, 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflayacaksınız

09.11.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor. Fazla kilolar yalnızca görüntü açısından değil sağlık açısından da sıkıntı oluşturabiliyor. Uzmanlara göre doğadaki yağ yakmayı kolaylaştıran besinlerin tüketilmesi ideal kiloya ulaşmayı kolaylaştırmakla kalmıyor, sağlıklı bir yaşamı da beraberinde getiriyor. 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflamanızı sağlayacak gıdalar...

"Diyet yaparak zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bir de bunu deneyin, 1 haftada gözle görülür şekilde zayıflayacaksınız

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar için en iyi çözüm sağlıklı beslenme ve spordur. Birçok kişi yoğun çalışma temposu nedeniyle kendine vakit ayıramadığından şikayetçi. Kızartma, abur cubur, şeker ve paket ürünlerden uzak durulmasını öneren uzmanlar, yğ yakmayı hızlandıran mucizevi besinleri açıkladı.

1

ENGİNAR

Bu kış sebzesi sindirimi destekler. Akciğeri temizleme özelliğiyle bilinen enginar haftada bir kez tüketildiğinde kilo verme sürecini hızlandırır.

2

BADEM

Yüksek lif, protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içeren badem kalp sağlığını destekleyip sindirimi düzenler.

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BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası, kansere karşı savaşan güçlü besinlerden biridir. Öğün olarak tüketildiğinde kilo verme sürecini kolaylaştırır.

4

BULGUR

Yüksek miktarda lif içermektedir. Metabolizması yavaş olan kişiler için birebirdir. Sindirimi düzenler. Bulgur aynı zamanda kan şekerini de dengeler. Bu nedenle yağ yakımı hızlanır ve kişi kısa sürede ideal kilosuna kavuşur.

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YULAF

Sağlıklı beslenen kişilerin mutfağında mutlaka bulunan besinlerden biri de yulaftır. Yulaf uzun süre tok tutar. Bu sebeple birçok sporcunun olmazsa olmazıdır. Yulaf, kahvaltıda tüketildiğinde açlık krizlerini önler, kan şekerini dengeler ve kolesterolün düşmesini sağlar.

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SOYA

Düşük kalorili ve yüksek proteinli bir besin olan soya, kilo kaybını destekleyen besinler arasındadır. Tokluk hissini artırarak aşırı yeme durumunu bitirir.

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BROKOLİ

Brokoli yalnızca kilo kontrolünün sağlanmasında etkilidir. Brokoli, en güçlü kanser savaşçılarındandır.

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BEZELYE

Bezelye protein içerir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde kötü kolesterolün düşmesini dağlar. Ayrıca, kilo vermeyi ve yağ yakmayı kolaylaştırır.

42

AVOKADO

C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, folik asit, E vitamini, niasin ve riboflavin gibi birçok vitamini barındıran avokadı metabolizmayı hızlandırı ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

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NAR

Bağışıklığı güçlendiri. Ayrıca vücuttaki enfeksiyonlara karşı iyidir. Narın pek bilinmeyen bir özelliği de diyet sürecini kolaylaştırmasıdır.

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KEREVİZ

En şifalı besinlerden biri olan kereviz, A, C, ve K vitaminleri ile folik asit gibi birçok vitamin içerir. Diyet sürecinde tüketildiğinde halsizlik sorunun oluşmasını engeller ve kilo verme sürecini kolaylaştırır.

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ELMA

Elma, sindirim sistemini rahatlatır ve tokluk süresini uzatır. Bu nedenle diyetisyenler ara öğünlerde mutlaka elmaya yer vermektedirler.

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HİNDİSTAN CEVİZİ

Kahveye eklenen bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

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TURP

Bağışıklığın anahtarı olarak bilinen turp, tokluk süresini uzattığı ve yağ yakma sürecini hızlandırdığı için kilo kontrolü yapılırken fayda sağlar.

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