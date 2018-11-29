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Diyet yaparken ekmek ne kadar tüketilmeli? Diyette karbonhidratların önemi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Diyet yaparken ilk vedalaşılan yiyeceklerden olan ekmek, yapacağınız doğru tercihlerle hayatınızdan çıkmak zorunda değil. Günümüzde pek çok çeşidi bulunan ekmek, diyetinizin vazgeçilmez bir parçası haline de gelebilir.

Diyet yaparken ekmek ne kadar tüketilmeli? Diyette karbonhidratların önemi...

EKMEK YİYEREK DE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN!

Karbonhidrat ve ekmek tüketiminin sınırlandırıldığı diyetler, kilo verimi için sıkça başvurulan yöntemler arasında gösteriliyor. Özellikle rafine karbonhidrat ve basit şekerler, yüksek glisemik indekse (GI) sahip oldukları için kan şekerini aniden yükselterek bir süre sonra acıkmaya yol açıyor. Bu da diyet sürecinin zorlaşmasına ve hatta aksamasına sebep oluyor.

Diyetisyen Banu Kazanç, diyet süreçlerinde tüketimi kesilen karbonhidratların, vücudumuzda pek çok önemli görevi olduğunu hatırlatıyor: "Kan glukozunu ayarlayan ve beynin glukoz ihtiyacınız karşılayan karbonhidratlar yetersiz düzeyde alınırsa, beyin ihtiyacı olan glukozu bulamaz ve gerekli miktarı kas dokusundan kullanmaya başlar. Bu da kişide kas kaybına yol açar.

Ayrıca karbonhidratlar, konsantrasyonu korumak ve daha iyi bir ruh hali sağlayan serotonin üretimi için de kritik önem taşır..."

HANGİ EKMEKLER TÜKETİLMELİ?

Diyet süreçlerinde tüketimi ilk sınırlanan karbonhidratlardan olan ekmek, doğru tercihler yapıldığı takdirde hayatınızdan çıkmak zorunda değilsiniz. Günümüzde pek çok ekmek alternatifi mevcut. Örneğin kepekli tahıllar sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olacaktır.

Ayrıca çavdarlı, yulaflı, tam tahıllı, keten tohumlu, ruşeymli, zeytinli-cevizli, mayasız, mısırlı ve odun ekmeği de yine diyet süreçlerinde hem lezzet hem de karbonhidrat ihtiyacınızı sağlıklı bir biçimde karşılayacaktır. Özellikle tam tahıllı ekmekler, tiamin, riboflavin, niasin ve folat gibi B grubu vitaminler açısından zengin olmakla birlikte, bu vitaminlerden tiamin, beynin ihtiyacı olan enerji üretimi için de önemli rol oynar. Tam tahıllı ekmekler yoğun lif, demir, magnezyum ve selenyum içeriği ile de öne çıkıyor.

KALP HASTALIKLARI VE DİYABET RİSKİNİ EKMEK YİYEREK AZALTMAK MÜMKÜN

Kepeği ayrılmadan hazırlanan tahıl ürünleri, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini zayıflatıyor.

Ekmek tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle: "Rafine karbonhidrattan ve dolayısıyla beyaz unla hazırlanan ekmekten kesinlikle kaçınılmalı. Kepekli, tam tahıllı, çavdarlı vb. ekmekleri de tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor. Ne kadar ekmek tüketilmesi gerektiği, karbonhidrattan gelen enerji miktarının beslenmenizin ne kadarını kaplayacağına bağlı olarak kişiden kişiye göre değişiyor.

Sağlıklı beslenmede tüketilen besinin %45-55 kadarı karbonhidrat olabilir ama bu değer yalnızca ekmek üzerinden hesaplanmıyor. Meyve, süt, yoğurt, sebze, makarna, bulgur ve pirinç pilavı da karbonhidrat olduğu için, menünüze göre değerlendirme yapmanız gerekiyor. Kilo verme hedefiniz, yaşınız, cinsiyetiniz ve çalışma temponuz, kaç dilim ekmek yemeniz gerektiğini doğrudan etkileyen kıstaslar arasında. Diyetiniz ve hedefleriniz ile çelişmiyorsa, öğün başına 1-2 dilim ekmek yemeniz uygun olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
diyet Karbonhidrat beslenme

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