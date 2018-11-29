Diyet yaparken ekmek ne kadar tüketilmeli? Diyette karbonhidratların önemi...

EKMEK YİYEREK DE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN!

Karbonhidrat ve ekmek tüketiminin sınırlandırıldığı diyetler, kilo verimi için sıkça başvurulan yöntemler arasında gösteriliyor. Özellikle rafine karbonhidrat ve basit şekerler, yüksek glisemik indekse (GI) sahip oldukları için kan şekerini aniden yükselterek bir süre sonra acıkmaya yol açıyor. Bu da diyet sürecinin zorlaşmasına ve hatta aksamasına sebep oluyor.

Diyetisyen Banu Kazanç, diyet süreçlerinde tüketimi kesilen karbonhidratların, vücudumuzda pek çok önemli görevi olduğunu hatırlatıyor: "Kan glukozunu ayarlayan ve beynin glukoz ihtiyacınız karşılayan karbonhidratlar yetersiz düzeyde alınırsa, beyin ihtiyacı olan glukozu bulamaz ve gerekli miktarı kas dokusundan kullanmaya başlar. Bu da kişide kas kaybına yol açar.

Ayrıca karbonhidratlar, konsantrasyonu korumak ve daha iyi bir ruh hali sağlayan serotonin üretimi için de kritik önem taşır..."

HANGİ EKMEKLER TÜKETİLMELİ?

Diyet süreçlerinde tüketimi ilk sınırlanan karbonhidratlardan olan ekmek, doğru tercihler yapıldığı takdirde hayatınızdan çıkmak zorunda değilsiniz. Günümüzde pek çok ekmek alternatifi mevcut. Örneğin kepekli tahıllar sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olacaktır.