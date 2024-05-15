Diyet yapmadan kilo vermenin formülünü paylaştı! Pizza ve tatlılara veda etmeden... İşte 5 basit ipucu 'Hedefe daha hızlı ulaşacaksınız'

Yaz tatili yaklaşırken pek çok kişi şimdi kilo vermenin yollarını araştırıyor. Bir beslenme uzmanı, sevdikleri yiyecekleri kesmeden ya da kısıtlayıcı bir diyete girmeden herkesin kilo vermesine yardımcı olacak bir dizi basit yaşam tarzı değişikliğini açıkladı.

Dailymail'de yer alan habere göre; diyet yapmadan veya kalori saymadan herkesin kilo vermesine (ve verdiği kiloyu korumasına) yardımcı olacak çok basit yaşam tarzı değişikliklerini açıklayan Maddie Saliba, müşterilerine tartıdaki rakamları 'sürdürülebilir bir şekilde' nasıl düşüreceklerini öğretme konusunda uzmanlaşmış bir kilo verme diyetisyeni.

ABD'li gıda uzmanı, kilo vermenin anahtarının geçici diyetlerden tamamen vazgeçmek ve bunun yerine herkesin kilo verme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak basit ama etkili rutinler uygulamak olduğuna inanıyor.

Daha sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek amacıyla Maddie, insanları 'kalori saymayı bırakmaya', 'kahvaltı etmeye' ve diyetlerine daha fazla protein eklemeye çağırırken, pizza ve tatlılara veda etmeden zayıflamak için ilk beş ipucunu detaylandırdı.

Maddie, Instagram hesabında en sevdiği kilo verme ipuçlarını paylaştı.

"KALORİ SAYMAYI BIRAKIN"

İlk olarak internetteki insanlara ne kadar yediklerini takip etmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Maddie, 'Kalori Saymayı Bırakın. Başka bir kalori ya da puan sayma düşüncesi çığlık atmanıza neden oluyorsa uygulamaları silin. Bunun yerine alışkanlıklara odaklanmanızda bir sakınca yok" dedi.

"KAHVALTI YAPIN"

Maddie daha sonra ne kadar yemeniz gerektiğini takip etmek yerine daha fazla şımartmanız gerektiğini açıkladı.

Özellikle de insanlara her sabah dengeli bir kahvaltı yapmalarını tavsiye etti.

Beslenme uzmanı ekledi: 'Kahvaltı yapın. Gerçek bir kahvaltı gibi! Kahve tek başına yeterli değildir. Fikirler: Çilek+bademli yulaf, tofu karıştırmalı avokadolu tost, çilekli Chia pudingi'

YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALAR

Maddie, sabah öğününüz önemli olsa da öğle ve akşam yemeklerinde ne yediğinizin de önemli olduğunu vurguladı.

Öğünlerinize yüksek proteinli gıdalar eklemenin kilo verme hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabileceğini açıkladı.

Maddie şunları ekledi: 'Çoğu öğünde 20 gram protein hedefleyin. Öğünlerinize mercimek, edamame, tofu veya hayvansal gıdalar tüketmeyi seviyorsanız yumurta ve somon gibi yüksek proteinli yiyecekler eklemeyi deneyin.'

"DAHA FAZLA SEBZE YİYİN"

Ayrıca 113.000'den fazla takipçisine özellikle öğle ve akşam yemeklerinde daha fazla sebze yemeleri için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye etti.

'Öğle ve akşam yemeklerine 1 veya daha fazla sebze ekleyin. Kulağa çok mu geliyor? Akşam yemeğine bir sebze ekleyin. Bunu zaten başarıyor musunuz? Öğle ve akşam yemeklerinde bir ila iki fincan sebzeyi hedefleyin," diyor içerik oluşturucu.

RUH SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Beslenme uzmanı son olarak, ruh sağlığınızın ve zihniyetinizin kilo vermek için çok önemli olduğunu açıkladı.

Vücudunuzun fazla kiloları bırakmadan önce, zihninizin de artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakması gerektiğini açıkladı.

"Zihinsel çöpü atın. Sağlıklı bir yaşam tarzı sağlıklı bir zihniyetle başlar! Kendinize söylediğiniz düşünceleri fark ederek başlayın. Bu zaman alır ve destek yardımcı olabilir" diye açıkladı.

Diyet yapmanın 'yediğiniz her şeyi ikinci kez düşünmenize' neden olduğunu belirten Maddie, 'daha fazla yiyerek' kendinizi daha 'enerjik' ve 'özgüvenli' hissedeceğinizi de sözlerine ekledi.





