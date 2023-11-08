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Diyetle zayıflayamıyorsanız bir de bunu deneyin! Günde 1 bardak içerek göbek yağlarınızdan kurtulun

08.11.2023 08:51 | Son Güncelleme:
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Kilo sorunu yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar sağlıklı beslenme ile düzenli yapılan egzersizin önemine dikkat çekiyor. Kilo sadece dış görüntü açısından değil sağlık konusunda da sakıncalıdır. Uzmanlar göbek yağlarının çözümü için mucize bir tarif öneriyor. İşte doğrudan göbek yağlarına etki edecek o tarif...

Diyetle zayıflayamıyorsanız bir de bunu deneyin! Günde 1 bardak içerek göbek yağlarınızdan kurtulun

Fazla kilolarından muzdarip olan kişiler kısa sürede zayıflamanın yollarını araştırıyor. Sağlıklı beslenmenin önemini belirten birçok uzman, düzenli tüketildiğinde kilo vermenizi kolaylaştıran gıdaları açıklıyor. İşte, göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak o mucize yöntem...

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FARKI KISA SÜREDE GÖRECEKSİNİZ!

Kronik rahatsızlığınız yoksa ve hamile ya da emziren anne değilseniz elma sirkeli karışım ile göbek yağlarınıza veda edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı balı 1 bardak suya ekleyip karıştırın ve her sabah aç karna için.

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Uzmanlar sirkedeki asetik asidin sağlığa son derece yararlı olduğunu vurguluyor.

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HAYATINIZDA YENİ BİR SAYFA AÇMANIN BAŞKA YOLLARI DA MEVCUT

Öte yandan kilo sorununu yok ederek hayatınızda yeni bir sayfa açmanın başka yolları da mevcut.

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EGZERSİZ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Koşunun yanı sıra tempolu bir yürüyüş de kilo verme sürecinde faydalı oluyor. Uzmanlar, düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmak mümkün. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabilirsiniz.

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Tempolu yürüyüşlerde ara vermemeye dikkat edin. Bu durum daha kolay kilo vermenizi sağlayacak.

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Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor. Haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirten uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

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