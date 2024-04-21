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  4. DMM'den 'Kürecik Radar Üssü' iddialarına yalanlama!

DMM'den 'Kürecik Radar Üssü' iddialarına yalanlama!

21.04.2024 01:05
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den 'Kürecik Radar Üssü' iddialarına yalanlama!

DMM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu.' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik radar üssü ile ilgili Merkezimizce daha önce de yalanlanan asılsız iddianın kasıtlı bir biçimde yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

ILETISIM-BASKANLIGINDAN-KURECIK-RADAR-_42865

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İletişim Başkanlığı
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