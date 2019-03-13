Doçentlik başvuruları sadece e-Devlet'ten yapılacak

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ÜAK tarafından adayların doçentlik başvurularını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Buna göre, doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak.

Adaylar, başvuru yapmak için DB​​​S'ye giriş işlemlerini "https://dbs.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yaparak gerçekleştirecek.

- Mart dönemi başvuruları internet ortamında yapılacak

ÜAK, 2019 mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak. Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart'ta başlayıp 29 Mart mesai saati bitiminde sona erecek 2019 mart dönemi doçentlik başvuruları DBS üzerinden alınacak.