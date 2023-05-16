Doğadaki en güçlü antioksidan! Tek başına ecza deposu etkisi yaratıyor

Ülkemizde sıklıkla kullanılan baharatlar arasında yer almayan zerdeçalın faydaları bilindikçe popülerliği de artmaya başlıyor. Zerdeçalın saymakla bitmeyen çok çeşitli faydaları bulunuyor. Doğadaki en güçlü antioksidanların zerdeçalın kökünde bulunduğunu söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe; tek başına bir ecza deposuna bedel olan bu bitkinin faydaları hakkında bilgi verdi, zerdeçalı nasıl tüketmemiz gerektiğinden bahsetti.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçal zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya’nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir ve Hint safranı olarak da bilinir. Körinin bileşimde yer alan, ona baskın sarı rengini veren, doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan ‘curcumin’ maddesi, zerdeçalın köküne aittir.

Diyabet tedavisinin desteklenmesinde kullanılır.

Obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcıdır.

Antioksidan ve antikanserojen özelliği vardır.

Katarakt oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Kanın pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşumunu engeller.

Hücrelerin hasar görmesini engeller.

Dejeneratif hastalıklara karşı beyni güçlendirme özelliği vardır.

Alerjilere iyi gelir.

Astımı önlemede etkilidir.

Alzheimer ve depresyon tedavisinde destek sağlar.

Kemik ve diz ağrılarını hafifletir.

Sinir sistemini korur.

Karaciğeri korur, toksinleri vücuttan atar.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçal + kişniş + kimyon üçlüsünü karıştırarak kullanmak tuz tüketimini azaltmanıza yardımcı olur.

Zerdeçalı toz olarak sulu et ve sebze yemeklerine, çorbalara, pilava, omlete ve salatalara ekleyebilirsiniz.

KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Homeopat, ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Yegane Özcan, Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirterek, kilo vermede zerdeçalın etkilerinden bahsetti.

Aşırı kilo problemi olan kişiler zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu ‘serotonin’ var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz.

Zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.

Zayıflamak isteyenler 3 hafta boyunca her akşam 200 gram süzme köy yoğurduna bir çay kaşığı zencefil, tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edip, karıştırarak 5 dakika beklettikten sonra tüketsinler.

Bu karışım ertesi gün tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve rahat uyumaya yardımcı olur. Yani uyurken de zayıflamaya devam edersiniz.

Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur.

Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var; karabiber, zencefil gibi baharatlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır.



