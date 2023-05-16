HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doğadaki en güçlü antioksidan! Tek başına ecza deposu etkisi yaratıyor

Doğadaki en güçlü antioksidan! Tek başına ecza deposu etkisi yaratıyor

16.05.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin sağlığımız için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Güçlü antioksidan içeren gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlıyor. Her evde bulunması gereken bir baharatın ecza deposu etkileri yarattığı görülüyor.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Tek başına ecza deposu etkisi yaratıyor

Ülkemizde sıklıkla kullanılan baharatlar arasında yer almayan zerdeçalın faydaları bilindikçe popülerliği de artmaya başlıyor. Zerdeçalın saymakla bitmeyen çok çeşitli faydaları bulunuyor. Doğadaki en güçlü antioksidanların zerdeçalın kökünde bulunduğunu söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe; tek başına bir ecza deposuna bedel olan bu bitkinin faydaları hakkında bilgi verdi, zerdeçalı nasıl tüketmemiz gerektiğinden bahsetti.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Ekran görüntüsü 2023-05-16 090059

Zerdeçal zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya’nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir ve Hint safranı olarak da bilinir. Körinin bileşimde yer alan, ona baskın sarı rengini veren, doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan ‘curcumin’ maddesi, zerdeçalın köküne aittir.

  • Diyabet tedavisinin desteklenmesinde kullanılır.
  • Obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcıdır.
  • Antioksidan ve antikanserojen özelliği vardır.
  • Katarakt oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
  • Kanın pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşumunu engeller.
  • Hücrelerin hasar görmesini engeller.
  • Dejeneratif hastalıklara karşı beyni güçlendirme özelliği vardır.
  • Alerjilere iyi gelir.
  • Astımı önlemede etkilidir.
  • Alzheimer ve depresyon tedavisinde destek sağlar.
  • Kemik ve diz ağrılarını hafifletir.
  • Sinir sistemini korur.
  • Karaciğeri korur, toksinleri vücuttan atar.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Ekran görüntüsü 2023-05-16 090110

Zerdeçal + kişniş + kimyon üçlüsünü karıştırarak kullanmak tuz tüketimini azaltmanıza yardımcı olur.
Zerdeçalı toz olarak sulu et ve sebze yemeklerine, çorbalara, pilava, omlete ve salatalara ekleyebilirsiniz.

KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-16 090120

Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Homeopat, ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Yegane Özcan, Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirterek, kilo vermede zerdeçalın etkilerinden bahsetti.
Aşırı kilo problemi olan kişiler zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu ‘serotonin’ var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz.

Ekran görüntüsü 2023-05-16 090135

Zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.
Zayıflamak isteyenler 3 hafta boyunca her akşam 200 gram süzme köy yoğurduna bir çay kaşığı zencefil, tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edip, karıştırarak 5 dakika beklettikten sonra tüketsinler.

Ekran görüntüsü 2023-05-16 090146

Bu karışım ertesi gün tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve rahat uyumaya yardımcı olur. Yani uyurken de zayıflamaya devam edersiniz.

Ekran görüntüsü 2023-05-16 090156

Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur.
Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var; karabiber, zencefil gibi baharatlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyin sağlığını yerle bir ediyor! Bunama riskini artırıyorBeyin sağlığını yerle bir ediyor! Bunama riskini artırıyor
Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."
İYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurduİYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
zerdeçal Antioksidan ilaç antioksidan besinler fayda zerdeçalın faydaları zerdeçal nasıl tüketilir zerdeçal nasıl kullanılır

En Çok Okunan Haberler

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Sitem etti! "Deprem bölgelerinden sonuçlar..."

Sitem etti! "Deprem bölgelerinden sonuçlar..."

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.